«Сейчас в Севастополе нашли временный выход». Балаклавский причал «переедет» на Радиогорку

Правительство Севастополя обсудило вопрос транспортного сообщения для жителей Радиогорки. ««Шторм века» разрушил причал, из-за чего людям, живущим на Радиогорке, приходится добираться до площади Захарова, чтобы сесть на катер, а оттуда — в город.