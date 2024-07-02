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Бизнесмен из Ростовской области продавал форель под видом сёмги

Бизнесмен из Ростовской области продавал форель под видом сёмги

Нарушение заметили во время проверки продукции перед выпуском на рынок.В Ростовской области ушлый предприниматель решил продавать мороженное брюшко форели под видом брюшка сёмги холодного копчения.

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