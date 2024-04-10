В Приморском крае сотрудники полиции и ветераны МВД участвуют в реализации социального проекта «Моя Россия без террора»

Сотрудники Управления МВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Совета ветеранов в рамках спецпроекта «Моя Россия без террора» провели ряд встреч в школах и учреждениях дополнительного образования дальневосточной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии