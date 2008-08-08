Любопытно, однако

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08.08.08 или конец русского терпения

08.08.08 или конец русского терпения

Вчера исполнилось 13 лет с событий, начавшихся 8 августа 2008 года в Южной Осетии. С одной стороны - это трагедия.

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Ваша Светлость
Гамаржопники под руководством галстукоеда тогда, охренев от наркоты, решили, что им дозволено убивать русских миротворцев, детей и старух ЮО, ночью, как воры, напали на спящий Цхинвал, применяя боевые системы залпового огня и танки! Конечно, Россия не могла остаться в стороне, и наши солдаты надрали волосатые задницы вонючим кекелам! Но большой ошибкой стал отказ от штурма и занятия Тбилиси, все козыри были у нас на руках, деморализованные, обхезавшиеся до изумления, грызунские цирики не оказали бы никакого сопротивления. Победа была близка и неотвратима, но Медведев и Путин испугались идти до конца. А зря...

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