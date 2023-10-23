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Кард участиников UFC 295 – кто дерется 12 ноября, весь список бойцов ЮФС 295

Кард участиников UFC 295 – кто дерется 12 ноября, весь список бойцов ЮФС 295

Воскресенье 12 ноября 2023 года станет историческим днем для всех поклонников смешанных единоборств, ведь турнир UFC 295 приедет на арену «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, США.

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