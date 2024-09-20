В Калининграде полицейские изъяли из оборота нелегальный табак на сумму свыше 2,7 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району города Калининграда в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в одном из продовольственных павильонов на улице Батальной выявили факт реализации 59-летним индивидуальным предпринимателем немаркированных табачных изделий.