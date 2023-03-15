Царьград

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В Ростовской области в Елизаветинском перекате теплоход под флагом Панамы сел на мель

В Ростовской области в Елизаветинском перекате теплоход под флагом Панамы сел на мель

Экипаж иностранного суда обеспечили водой и продовольствием.Чрезвычайное происшествие с теплоходом Таyga, который шёл под флагом Панамы, по неизвестным причинам сел на мель в Елизаветинском перекате Азовского района в понедельник вечером, 14 марта.

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