В Ростовской области в Елизаветинском перекате теплоход под флагом Панамы сел на мель

Экипаж иностранного суда обеспечили водой и продовольствием.Чрезвычайное происшествие с теплоходом Таyga, который шёл под флагом Панамы, по неизвестным причинам сел на мель в Елизаветинском перекате Азовского района в понедельник вечером, 14 марта.