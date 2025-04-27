Дрон спустился на дно Марианской впадины и нашел пустую пивную бутылку на глубине 11 километров

ND Nik Dom Она же не запечатана. Поэтому давление внутри и снаружи бутылки одинаковое

Петр Ядренников Сидит мужик в туалете.Жена мимо проходит,опять свет горит и выключила.Мужик выбегает с дикими криками.Жена что случилось.Мужик подумал,что глаза лопнули.