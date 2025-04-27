Дрон спустился на дно Марианской впадины и нашел пустую пивную бутылку на глубине 11 километров

Команда океанографов совершила беспрецедентную экспедицию, отправив дистанционно управляемый батискаф в самую глубокую точку Мирового океана — Бездну Челленджера, расположенную в южной части Марианской впадины.
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