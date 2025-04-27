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Дрон спустился на дно Марианской впадины и нашел пустую пивную бутылку на глубине 11 километров

Дрон спустился на дно Марианской впадины и нашел пустую пивную бутылку на глубине 11 километров

Команда океанографов совершила беспрецедентную экспедицию, отправив дистанционно управляемый батискаф в самую глубокую точку Мирового океана — Бездну Челленджера, расположенную в южной части Марианской впадины.

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Комментарии
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ND
Nik Dom
Она же не запечатана. Поэтому давление внутри и снаружи бутылки одинаковое
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12 час.
Петр Ядренников
Сидит мужик в туалете.Жена мимо проходит,опять свет горит и выключила.Мужик выбегает с дикими криками.Жена что случилось.Мужик подумал,что глаза лопнули.
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11 час.
S
Serg
Да, Ваня, с физикой в школе ты явно не дружил
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5 час.
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