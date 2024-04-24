"Непростые" дети замминистра Иванова: Тысячи евро и жизнь во Франции. В разгар СВО

Дети арестованного замминистра обороны Тимура Иванова оказались "непростыми". Пока отец разъезжал по Мариуполю под патриотичные песни, девочка красовалась в Интернете десятками сумок за тысячи евро и богатой жизнью во вражеской Франции.
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