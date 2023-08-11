Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ла Лига стартует! «Севилья» против «Валенсии», «Альмерия» примет «Райо», «Реал» завтра сыграет с «Атлетиком»

Ла Лига стартует! «Севилья» против «Валенсии», «Альмерия» примет «Райо», «Реал» завтра сыграет с «Атлетиком»

В стартовом матче 1-го тура «Альмерия» примет «Райо Вальекано». Также сегодня «Севилья» сыграет с «Валенсией».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх