Решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ является важнейшим результатом 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва - чиновник

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Принятие Решения ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации является самым важным результатом 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, заявил в пятницу заместитель руководителя Центра по изучению политики при ЦК КПК Тан Фанъюй на пресс-конференции, посвященной ознакомлению и толкованию духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.