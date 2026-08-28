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Ивановские новости

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Ивановский суд обязал снести забор на Высоковском озере

Ивановский суд обязал снести забор на Высоковском озере

Суд обязал снести забор, перекрывший доступ к двадцатиметровой береговой полосе общего пользования на озере Высоковское.

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