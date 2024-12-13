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Министра здравоохранения Владимирской области задержали по уголовному делу

Министра здравоохранения Владимирской области задержали по уголовному делу

Министр здравоохранения Владимирской области стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в присвоении бюджетных средств и превышении должностных полномочий.

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