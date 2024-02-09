В СК назвали основную версию пожара в доме на улице Черняховского в Москве

По предварительным данным следствия, причиной возгорания в жилом доме на севере Москвы, на улице Черняховского в районе метро "Аэропорт", стало нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.
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