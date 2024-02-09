Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 900 подписчиков

В СК назвали основную версию пожара в доме на улице Черняховского в Москве

В СК назвали основную версию пожара в доме на улице Черняховского в Москве

По предварительным данным следствия, причиной возгорания в жилом доме на севере Москвы, на улице Черняховского в районе метро "Аэропорт", стало нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх