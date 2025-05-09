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Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Юлия Банишевская Враг открыл в русском тылу охоту на лучших спецов русского ВПК. Эти убийства зачастую остаются в тени, но наносят нашей армии не менее болезненный удар, чем когда от рук террористов погибают генералы.

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Комментарии
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Кошмар
https://www.cnews.ru/news/top/2025-03-03_v_rossii_razrabotana_effektivnaya
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3 час.
САША ЛЕПАЕВ
видите даже здесь на страницах враг ставит черные метки. не доволен думаю пусть повесица эта тварь
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Был бы КГБ, его спецы вычислили бы убийцу и стерли его с лица земли. Но этой супер службы давно нет, а студент спецшколы КГБ, ныне юрист, считает, что устранять убийц это &quot;не наш&quot; метод. Так что не волнуйте себя напрасно
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15 мин.
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