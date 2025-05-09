Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

ВН

Валерий Николаевич

Был бы КГБ, его спецы вычислили бы убийцу и стерли его с лица земли. Но этой супер службы давно нет, а студент спецшколы КГБ, ныне юрист, считает, что устранять убийц это "не наш" метод. Так что не волнуйте себя напрасно