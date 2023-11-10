Панарин набрал 1+1 с «Миннесотой» – 13-я подряд игра с очками со старта сезона. До рекордов «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ – 1 матч

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:1).
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