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Главный аксессуар осени — не сумка

Главный аксессуар осени — не сумка

Некоторые вещи мы покупаем потому, что они действительно нужны, другие мы покупаем ради одного движения: застегнуть, повязать, накинуть, приколоть — и вдруг обнаружить, что весь образ изменился.

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