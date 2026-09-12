Хачанов проиграл Звереву, но остался джентльменом, хотя его и провоцировали на пресс-конференции

Минувшей ночью российские любители тенниса наверняка не могли долго заснуть после того, как Карен Хачанов (50-я ракетка мира) в полуфинале US Open уступил «посеянному» в Нью-Йорке под первым номером Александру Звереву из Германии – 3:6, 6:7, 6:7.