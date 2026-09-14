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Контрафронт

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Ирак: два человека погибли и 114 получили ранения в результате утечки газообразного аммиака на...

Ирак: два человека погибли и 114 получили ранения в результате утечки газообразного аммиака на заводе по производству удобрений в промышленной зоне Хор-аз-Зубайр провинции Басра 13 сентября.

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