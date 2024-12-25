Представители «Единой России» поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин 25 декабря дал старт акции «С Новым годом, ветеран!», которую партия ежегодно организует вместе с движением «Волонтеры Победы».
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