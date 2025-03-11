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Царьград

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Рубио: США надеются, что санкции против России не придётся ужесточать

Рубио: США надеются, что санкции против России не придётся ужесточать

Госсекретарь заявил, что Вашингтон может надавить на Москву. Но делать этого не хочет.США не обсуждали с Европой смягчение санкций против России.

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