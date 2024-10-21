Игрок "Краснодара" Сперцян заявил, что команда особо настраивалась на "Спартак"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в интервью Legalbet заявил после победы над "Спартаком" в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги заявил, что нападающий Джон Кордоба не настраивался по-особенному на прошедший матч.
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