Игрок "Краснодара" Сперцян заявил, что команда особо настраивалась на "Спартак"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян в интервью Legalbet заявил после победы над "Спартаком" в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги заявил, что нападающий Джон Кордоба не настраивался по-особенному на прошедший матч.