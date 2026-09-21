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Спорт Уик-Энд

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Латышонок перегорел в игре против своей бывшей команды?

Латышонок перегорел в игре против своей бывшей команды?

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал игру голкипера Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ «Балтика» - «Зенит» (2:3).

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