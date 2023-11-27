Проводятся информационные семинары по программе ухода за детьми до 3 лет

Более 100 представителей местной публичной администрации и гражданского общества из Кагула, Бельц, Унген и Кишинева были проинформированы о положениях Национальной программы по предоставлению услуг по уходу за детьми до 3 лет.
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