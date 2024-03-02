Кримсон Дайджест 1. В качестве реверанса желающим «мобилизационной экономики» и прочих простых, понятных и неправильных решений в послании Путина фигурирует только постройка ледокола «Сталинград» (я не против, пусть порадуются).
Блиц-заметки на полях по итогам послания президента
Комментарии
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Олег Самойлов
А ЧЕМ автору НЕ нравится слово в названии ледокола "Сталинград"? Я НЕ сторонник гражданина Джугашвили, но Сталинград - есть серьезная часть НАШЕЙ истории! Почему его надо забывать?
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15 час.
саша дмитренко
тут однако 14 процентов ублюдков
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Можно по-разному относиться к И.В. Сталину и В.И..Ленину,но Сталинград,как и Ленинград являются исторически значимыми местами являются символами стойкости и героической борьбы несломлённого Русского народа .Не только отраженными в истории страны и мира ,но и ставшими переломными вехами в ходе ВОВ и ВМВ .Непременно должны оставаться не только в учебниках истории,но и на карте России
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13 час.
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