Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

А ЧЕМ автору НЕ нравится слово в названии ледокола "Сталинград"? Я НЕ сторонник гражданина Джугашвили, но Сталинград - есть серьезная часть НАШЕЙ истории! Почему его надо забывать?

Nikolia Vovchenko

Можно по-разному относиться к И.В. Сталину и В.И..Ленину,но Сталинград,как и Ленинград являются исторически значимыми местами являются символами стойкости и героической борьбы несломлённого Русского народа .Не только отраженными в истории страны и мира ,но и ставшими переломными вехами в ходе ВОВ и ВМВ .Непременно должны оставаться не только в учебниках истории,но и на карте России