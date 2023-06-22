Въезд во Владивосток перекроют 1 июля - названы сроки ограничений

Въезд во Владивосток перекроют 1 июля из-за проведения Кубка России по триатлону (12+). Так проехать по низководному мосту в следующую субботу в сторону города не получится.
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