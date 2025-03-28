Баловни судьбы в апреле: четыре знака зодиака, которым во всем будет везти без всяких усилий Ольга БезродняяАпрель 2025 года обещает быть поистине удачным месяцем для многих знаков зодиака, на этом фоне выделяется четыре, которые поистине станут баловнями судьбы.