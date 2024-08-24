Зеленский давит на Европу: Взрыв Курской АЭС погубит население нескольких стран ЕС

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Комментарии
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Сергей
И в мире ВСЕ заткнутся!!!!
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17 час.
Владимир Козлов
Идти на Вы не тот метод. Наших красных линий и жёстких ответов уже никто не боится и не воспринимает всерьёз. Если решили то наносить удары надо без предупреждений, тем более их уже сделано огромное количество.
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17 час.
Люба Цион
Война это безумие, а безумие порождает безумие...  потом это очень дорогое &quot;удовольствие&quot;  в топку войны брошены огромные средства - финансовые и в первую очередь людские жизни легли на алтарь войны...
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16 час.

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