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Восемь кинозвёзд СССР: всесоюзная слава, а у кого-то — комната в коммуналке

Восемь кинозвёзд СССР: всесоюзная слава, а у кого-то — комната в коммуналке

Всесоюзная слава и отдельная квартира в советском кино совпадали далеко не всегда. Один артист десятилетиями жил в коммунальной комнате, другому ордер выписали после единственной громкой роли, третий обустраивал загородный дом со своей сценой.

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