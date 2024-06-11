В Сети появились сайты с услугами «серой» аренды электросамокатов

Стоимость услуг варьируется от 20 до 2000 рублей.Специалисты F.A.C.C.T., компании, разрабатывающей технологии для борьбы с киберпреступностью, обнаружили более 25 веб-сайтов, предлагающих незаконные услуги аренды электросамокатов в обход правил официальных сервисов кикшеринга.