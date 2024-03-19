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МО РФ: лейтенант Киреев атаковал пулеметный расчет ВСУ и взял бойцов в плен

МО РФ: лейтенант Киреев атаковал пулеметный расчет ВСУ и взял бойцов в плен

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Алексея Киреева в течение нескольких дней сдерживала наступление противника, не позволив ему прорваться к стратегически важному населенному пункту в зоне специальной операции, сообщает Минобороны РФ.

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