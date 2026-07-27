Йемен: Несколько мирных жителей получили ранения в районе Анма в Адене, провинция Аден, в утренние часы по местному времени на фоне перестрелок и вооруженных столкновений, предположительно с участием сил безопасности и сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, после спора по поводу удаления фотографии бывшего главы Южного переходного совета Айдаруса аль-Зубайди.