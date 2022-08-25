Игорь Маковский: обеспечение надежного электроснабжения – основная задача кировских энергетиков

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Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках рабочей поездки в Кировскую область провел осмотр базы Кировского городского района электрических сетей филиала «Кировэнерго».