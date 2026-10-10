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Регионы России

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ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в регионе Одессы

ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в регионе Одессы

По данным начальника пресс-центра группировки «Север» Василия Межевых, за прошедшие сутки потери ВСУ в кольце окружения на северо-востоке Харьковской области составили до 65 военнослужащих.

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