Евросоюз отказывается считать Лукашенко президентом Белоруссии — Латушко

Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, который с лета прошлого года лишен всех должностей и дипломатического ранга за поддержку оппозиции, активно борется с президентом Александром Лукашенко.
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