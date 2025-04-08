Власти Гренландии опровергают любые разговоры о приобретении острова

Руководство Гренландии отвергает слухи о каком-либо возможном приобретении острова другой страной. В интервью телерадиокомпании DR новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия никогда не согласится на продажу своей территории, даже если речь идет о США.
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