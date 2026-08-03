Теракт в центре Москвы – целью был генерал?

swrzWMGw 6v2z9zsJ Мы возмущаемся действиям сбу, которые покушаются на наших генералов, а вот их генералы ничего не боятся, мы же боимся на них покушаться, вдруг Европа не одобрит и помашет нам пальчиком

Игорь Кузнецов Версия что готовили теракт СБУ вполне реальная. Но кто же так пишет: "на это указывали характерные отметины от поражающих элементов"? Да, взрывное устройство и поражающие элементы - обычное дело для подобных покушений. Относительно того, стоит ли устраивать празднование - это другой разговор. На Донбассе с 2014 года идут боевые действия, вообще не праздновать?