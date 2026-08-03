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Теракт в центре Москвы – целью был генерал?

Теракт в центре Москвы – целью был генерал?

Охота СБУ на генералов русской армии продолжается. Праздники в военное время неуместны. Перерезана стратегическая транспортная артерия.

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Комментарии
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Мы возмущаемся действиям сбу, которые покушаются на наших генералов, а вот их  генералы ничего не боятся, мы же боимся на них покушаться, вдруг Европа не одобрит и помашет нам пальчиком
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1 м.
Игорь Кузнецов
Версия что готовили теракт СБУ вполне реальная. Но кто же так пишет: &quot;на это указывали характерные отметины от поражающих элементов&quot;? Да, взрывное устройство и поражающие элементы - обычное дело для подобных покушений. Относительно того, стоит ли устраивать празднование - это другой разговор. На Донбассе с 2014 года идут боевые действия, вообще не праздновать?
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1 м.
Сергей Догадин
Судя по всему хохлам удалось убить нового командующего ВКС РОССИИ. Прошло уже несколько дней после теракта а он нигде не появляется. Зять его погиб, у дочки открытая черепномозговая травма. Вот и отпраздновали. Просто диву даешься на этот дол...боебизм.
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1 м.