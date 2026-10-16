Российским средствам ПВО удается сбивать до 99,9% воздушных целей, в то время как США смогли перехватить только половину дронов противника во время весенней фазы противостояния с Ираном, заявил в разговоре с KP.
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