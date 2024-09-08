Разведчики стран ОДКБ проходят учения в Киргизии

t.me/Министерство обороны Республики Беларусь Стартовал практический этап действий спецучений с силами и средствами разведки вооруженных сил стран ОДКБ "Поиск 2024" в Киргизии, сообщает Минобороны Белоруссии.
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