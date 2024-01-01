Учёные расшифровали 4500-летний папирус и раскрыли тайну того, кто и как построил Великие пирамиды

Великие пирамиды Гизы всегда были одной из величайших загадок древнего мира. Учёные неустанно задавались вопросом о том, как в обществе того периода, без помощи тяжёлой современной строительной техники, могли возвести столь массивные сооружения? Тайна египетских пирамид, возможно, так и осталась бы навсегда неразгаданной.