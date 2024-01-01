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Учёные расшифровали 4500-летний папирус и раскрыли тайну того, кто и как построил Великие пирамиды

Учёные расшифровали 4500-летний папирус и раскрыли тайну того, кто и как построил Великие пирамиды

Великие пирамиды Гизы всегда были одной из величайших загадок древнего мира. Учёные неустанно задавались вопросом о том, как в обществе того периода, без помощи тяжёлой современной строительной техники, могли возвести столь массивные сооружения? Тайна египетских пирамид, возможно, так и осталась бы навсегда неразгаданной.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ЧУШЬ , люди  НЕ СПОСОБНЫ ДАЖЕ  с нынешней  ТЕХНИКОЙ  такое  СОТВОРИТЬ ....!!!
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17 час.
Константин Самарин
Много бла-бла, и ни какой конкретики. Ни какой тайны так и не было открыто.. Автор-пустобрех нагнал интриги, не более.
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