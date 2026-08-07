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Иран пригрозил США ответными ударами – Reuters

Иран пригрозил США ответными ударами – Reuters

Исламская Республика пригрозила ударами по нефтяной, энергетической и водной инфраструктуре США в странах Персидского залива.

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