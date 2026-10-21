Ассоциация развития корпоративного спорта представила методику и онлайн-калькулятор, с помощью которых работодатели могут рассчитать финансовые потери из-за временной нетрудоспособности и текучести кадров, а также спрогнозировать отдачу от вложений в спорт.
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