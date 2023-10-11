Усман заменит Косту в бою против Чимаева

У Хамзата Чимаева сменился соперник на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Вместо бразильца Пауло Косты Чимаев, выступающий за ОАЭ, встретится с американцем нигерийского происхождения Камару Усманом.
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