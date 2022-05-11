В РАН рассказали о волнах, пришедших в Москву от взрыва вулкана Тонга

Почему звуковая волна от взрыва вулкана Тонга шесть раз фиксировалась в Московском регионе, как специалисты по акустике фиксируют подобные и другие взрывы, и правда ли, что американцы нашли в атмосфере ранее не известный звуковой канал, "Газете.