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В РАН рассказали о волнах, пришедших в Москву от взрыва вулкана Тонга

В РАН рассказали о волнах, пришедших в Москву от взрыва вулкана Тонга

Почему звуковая волна от взрыва вулкана Тонга шесть раз фиксировалась в Московском регионе, как специалисты по акустике фиксируют подобные и другие взрывы, и правда ли, что американцы нашли в атмосфере ранее не известный звуковой канал, "Газете.

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