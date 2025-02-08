Шольц пригрозил Трампу быстрым ответом на введение пошлин на товары ЕС

Европейская комиссия очень быстро примет ответные меры, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью, опубликованном 8 февраля медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland.
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