Bloomberg: грядущая зима в Европе будет самой холодной с начала СВО

Для стран Европы предстоящая зима станет самой холодной с начала специальной военной операции.Предстоящее зима для Европы будет самой холодной с начала специальной военной операции на Украине, пишет издание Bloomberg.
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