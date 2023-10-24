WP: США готовятся к эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена готовится к возможной эвакуации американских граждан с Ближнего Востока в случае, если сдержать «кровопролитие в секторе Газа» не удастся.
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