WP: США готовятся к эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока

Владимир Самборский

Это замечательно! Уйдут амеры - и на Ближнем Востоке станет более спокойно. Вот еще бы ушли оттуда их спецслужбы... Ну если это не произойдет - надо дать арабам "наводки" и они с этими "деятелями" сами разберутся!