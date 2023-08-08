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Остин Ривз стал самым результативным у США по итогам первой половины матча с Пуэрто-Рико

Остин Ривз стал самым результативным у США по итогам первой половины матча с Пуэрто-Рико

Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе и победила с разницей «+43» (117:74).

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