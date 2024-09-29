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Аргументы и Факты

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Боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Бразильский боец Ренато Мойкано позволил себе резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после победы в главном бою турнира UFC Fight Night 243, который состоялся в Париже, сообщает РИА Новости.

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