Боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Бразильский боец Ренато Мойкано позволил себе резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после победы в главном бою турнира UFC Fight Night 243, который состоялся в Париже, сообщает РИА Новости.
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