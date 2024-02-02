Русская весна
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Русская весна

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Армия России сорвала ротацию боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Армия России сорвала ротацию боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Российские военные сорвали очередную ротацию боевиков ВСУ на артёмовском направлении. В ходе воздушной разведки оператор БПЛА Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ обнаружил группу пехоты противника и скинул на неё ВОГи.

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